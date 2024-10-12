Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Захарова оценила развитие экономических отношений РФ и КНР

Захарова: экономические отношения РФ и КНР совершили вертикальный старт

close
Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Двустороннее взаимодействие РФ и КНР в сфере экономики в последние годы «совершило вертикальный старт». Об этом в ходе интервью для RT заявила официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова.

«У нас все направления взаимодействия с КНР развиваются, и все они, безусловно, перспективные. И требуют [они] не их фиксации на нынешнем уровне, а, наоборот, развития и выхода на новые уровни», — подчеркнула дипломат.

Она обратила внимание, что много лет Москва и Пекин активно развивали политические отношения. Также уделялось повышенное внимание сотрудничеству в туристической и гуманитарной сферах, при этом экономика «страдала».

«Вот наконец настали те времена, когда наши экономические отношения, можно сказать, совершили такой вертикальный старт. Они устремились за отношениями политическими, и сейчас, мне кажется, точно идут вровень, в ногу», — добавила Захарова.

По словам представителя МИД РФ, российско-китайское сотрудничество основано на интересах народов обоих государств и дает их экономикам «фантастические возможности».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что отношения страны с КНР выдержали испытание временем.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами