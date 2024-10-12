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Иран ищет союзников для противостояния с Израилем

Bloomberg: Иран формирует единый фронт союзников против Израиля

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Shutterstock

Иран формирует единый фронт союзников против Израиля на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом пишет Bloomberg.

«Тегеран, помимо угрозы агрессивной реакции на любые удары, предпринимает дипломатические усилия, чтобы заручиться всей возможной региональной поддержкой и сформировать единый фронт против военных действий Израиля в секторе Газа и Ливане», — говорится в сообщении издания.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Отмечается, что министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи отправился в турне на этой неделе и встретился с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом. Он также посетил Катар, который часто выступал посредником между Тегераном и Вашингтоном, а в последнее время и между Израилем и ХАМАС.

До этого иранский президент Масуд Пезешкиан во время встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Ашхабаде призвал РФ активнее противостоять действиям Израиля.

Ранее Трамп потребовал военный самолет для защиты от Ирана.

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