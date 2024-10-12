В ФРГ раскрыли условие прямого вовлечения НАТО в конфликт на Украине

НАТО станет прямым участником конфликта на Украине, если Запад разрешит ВСУ бить дальнобойным западным оружием вглубь РФ. Об этом заявил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Маттиас Моосдорф в обращении к правительству ФРГ, текст которого есть у «Ленты.ру».

«Сформировало ли федеральное правительство позицию в отношении рассматриваемого Великобританией и США снятия ограничения (на удары западным оружием вглубь РФ — прим. ред.)? — задал вопрос депутат бундестага.

По словам Моосдорфа, президент России Владимир Путин уже подчеркнул, что Москва будет рассматривать такое разрешение как прямую вовлеченность Североатлантического альянса в конфликт и предпримет ответные меры, поскольку информация о целях для ВСУ поступает с Запада, а ракеты программируются в США и Великобритании.

В этой связи может начаться прямой конфликт НАТО и России, так как ответные меры Москвы вынудят альянс применить статью 5 договора НАТО, согласно которой нападение на одного члена союза считается агрессией против всех.

До этого бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком заявил, что Украина уже проиграла в конфликте с Россией.

Ранее Медведев усомнился в плане Трампа по Украине.