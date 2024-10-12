Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ФРГ раскрыли условие прямого вовлечения НАТО в конфликт на Украине

Депутат ФРГ Моосдорф: НАТО напрямую вступит в конфликт, разрешив удары вглубь РФ

close
Global Look Press

НАТО станет прямым участником конфликта на Украине, если Запад разрешит ВСУ бить дальнобойным западным оружием вглубь РФ. Об этом заявил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Маттиас Моосдорф в обращении к правительству ФРГ, текст которого есть у «Ленты.ру».

«Сформировало ли федеральное правительство позицию в отношении рассматриваемого Великобританией и США снятия ограничения (на удары западным оружием вглубь РФ — прим. ред.)? — задал вопрос депутат бундестага.

По словам Моосдорфа, президент России Владимир Путин уже подчеркнул, что Москва будет рассматривать такое разрешение как прямую вовлеченность Североатлантического альянса в конфликт и предпримет ответные меры, поскольку информация о целях для ВСУ поступает с Запада, а ракеты программируются в США и Великобритании.

В этой связи может начаться прямой конфликт НАТО и России, так как ответные меры Москвы вынудят альянс применить статью 5 договора НАТО, согласно которой нападение на одного члена союза считается агрессией против всех.

До этого бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком заявил, что Украина уже проиграла в конфликте с Россией.

Ранее Медведев усомнился в плане Трампа по Украине.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами