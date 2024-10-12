Глава МИД Венгрии назвал ошибку НАТО, которая привела к конфликту на Украине

В конце 2021 года, когда Россия выдвинула Западу предложения по гарантиям безопасности, не хватало диалога между Москвой и НАТО, альянс должен был серьезно рассмотреть эти предложения. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Думаю, чего тогда не хватало — так это серьезного обсуждения… если бы они (диалоги по безопасности 2021 года — прим. ред.) состоялись, мы, возможно, не оказались бы в нынешней ситуации», — подчеркнул он.

Как отметил Сийярто, он верит в дискуссию, диалог и обсуждение.

До этого Сийярто заявлял, что Европейские страны проявляют эгоизм и лицемерие, заявляя, что могут обойтись без российских ресурсов.

В апреле 2024 года экс-посол России в США Анатолий Антонов заявлял, что администрация США принципиально отказывается прислушиваться к заявлениям России о категорическом неприятии членства Украины в НАТО.

Он напомнил о конкретных предложениях по гарантиям безопасности, которые российская сторона направила в западные столицы в декабре 2021 года.

Ранее Сийярто прокомментировал оскорбления Харрис в адрес Орбана.