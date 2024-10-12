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В КНДР заявили, что Россия победит в борьбе за создание многополярного мира

МИД Северной Кореи: Россия одержит победу в борьбе за многополярный мир

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Владимир Смирнов/РИА Новости

Россия победит в борьбе за создание самостоятельного многополярного мира. Об этом заявила глава МИД Корейской Народно-Демократической Республики Цой Сон Хи, передает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

Она подчеркнула, что Россия одержит победу «в осуществлении священного дела, направленного на защиту суверенных прав и безопасности страны, построение самостоятельного многополярного мира».

Цой Сон Хи подчеркнула, что позиция Пхеньяна заключается в том, чтобы «быть солидарными с РФ во всех сферах». Она обратила внимание на то, что отношения КНДР и РФ переживают «новый период расцвета».

Кроме того, Цой Сон Хи выражала уверенность, что Россия победит в спецоперации на Украине и обеспечит международную безопасность. При этом, по ее словам, США пытаются «обеспечить мировую гегемонию, усугубляющую кризис безопасности».

14 сентября председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын дважды встретился с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу. Они обсудили «широкий спектр вопросов, касающихся региональной и международной обстановки, а также укрепления сотрудничества для защиты взаимных интересов в области безопасности через углубление стратегического диалога между КНДР и Россией». Как отмечается, обе стороны пришли к «общему удовлетворительному мнению» по обсужденным темам.

Ранее сообщалось, что Япония обеспокоена развитием отношений России и Северной Кореи.

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