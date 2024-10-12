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Фолкленды пропали с карты Аргентины на встрече с дипломатами из Британии

А24: дипломатам из Британии власти Аргентины показали карту без Фолклендов

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Marcos Brindicci/Reuters

На встрече с иностранными дипломатами, в числе которых были и представители Великобритании, власти Аргентины показали карту латиноамериканской республики без Фолклендских островов, передает А24.

Фолклендские острова, известные в Аргентине как Мальвинские, лежат к востоку от побережья южноамериканской страны. Принадлежность островов оспаривалась с колониальных времен. 74-дневная война между Аргентиной и Великобританией в 1982 году закончилась капитуляцией Буэнос-Айреса и потерей 649 аргентинских военных, 255 британских военнослужащих и трех островитян. На референдуме 2013 года 99,8% жителей проголосовали за то, чтобы острова остались британской территорией. Тем не менее принадлежность островов остается острой темой для латиноамериканской республики. В октябре 2024 года глава МИД Аргентины Диана Мондино заявила, что Аргентина намерена восстановить суверенитет над Фолклендскими островами после передачи Британией архипелага Чагос Маврикию.

«Власти Аргентины решили «стереть с карты» Мальвинские острова во время встречи с представителями разных стран мира, в числе которых была Великобритания. Как следствие, депутаты от провинции Санта-Фе потребовали объяснений от главы кабинета министров Гильермо Франкоса», — сообщает А24.

Канал уточняет, что карту заметили на встрече в доме правительства, где члены кабмина презентовали выгоды нового режима привлечения иностранных инвестиций в республику.

Ранее председатель КС РФ показал Путину карту времен Людовика XIV без Украины.

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