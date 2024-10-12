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Байден призвал Иран «прекратить заговоры» против Трампа

Politico: Байден призвал правительство Ирана «прекратить заговоры» против Трампа

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Evan Vucci/Pool/Reuters

Американский президент Джо Байден призвал иранское правительство «прекратить строить заговоры» против кандидата на пост главы государства в США от Республиканской партии Дональда Трампа и других чиновников, пишет Politico со ссылкой на высокопоставленный источник из Белого дома.

«Ирану было заявлено, что любые попытки покушения на жизнь Трампа будут расцениваться как акт войны», — заявил он.

По данным издания, «мишенью Ирана» стали экс-госсекретарь Майк Помпео, экс-советник по нацбезопасности Джон Болтон и экс-спецпредставитель по Ирану Брайан Хук.

11 октября газета The Washington Post со ссылкой на электронную переписку и информированные источники сообщила, что штаб Трампа запросил у американских властей военную технику для защиты республиканца от угрозы со стороны Ирана — военные самолеты для перелетов в последние недели предвыборной кампании, дополнительные ограничения на полеты над его резиденциями и в местах проведения массовых мероприятий с его участием, пуленепробиваемое стекло на выступлениях республиканца в семи колеблющихся штатах и военный транспорт для перевозки политика. Байден якобы уже поручил охранять кандидата как действующего главу государства.

Ранее Байдена обвинили в отсутствии ума из-за слов об ударе Израиля по Ирану.

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