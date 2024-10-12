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Дотком заявил, что Украина уже проиграла России

Дотком: Киев уже проиграл в конфликте с Москвой

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Nigel Marple/Reuters

Украина уже проиграла в конфликте с Россией. Об этом заявил бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«Украина проиграла войну с Россией! Но СМИ не могут говорить об этом до выборов в США», — отметил он.

Дотком считает, что в противном случае демократы будут выглядеть «полными идиотами». Наравне с Демократической партией он упомянул Североатлантический альянс, Евросоюз и всех, кто финансировал Киев «столько, сколько потребуется».

Выборы американского президента пройдут 5 ноября 2024 года. Предполагалось, что нынешний президент США Джо Байден будет выдвигаться от Демократической партии. Однако 21 июля он объявил о выходе из гонки и поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. От Республиканской партии на выборы идет бывший президент США Дональд Трамп.

Financial Times писала, что на Украине и у ее западных союзников меняется настроение относительно переговоров с Россией об окончании военного конфликта. Киев ведет закрытые обсуждения возможности сдачи Москве потерянных территорий в обмен на вступление в НАТО и другие гарантии безопасности.

Ранее в США признали, что не смогут помочь Украине.

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