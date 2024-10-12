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На Западе собираются усилить санкции против России

Reuters: замминистра финансов США обсудит в Лондоне усиление санкций против РФ

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Максим Блинов/РИА Новости

Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо в ходе своего визита в Лондон 13 октября обсудит вместе с британскими чиновниками усиление санкций против России. Об этом сообщает Reuters.

«В ходе бесед заместитель министра Адейемо обсудит дальнейшее ужесточение санкций против России», — приводит издание заявление американского финансового ведомства.

Адейемо также обсудит совместную работу по использованию российских суверенных активов на сумму около $300 млрд долларов, замороженных Западом.

8 октября сообщалось, что Совет Европейского союза утвердил новый режим санкций против Российской Федерации за якобы «дестабилизирующие действия за рубежом». В заявлении говорится, что новые рамки позволят Евросоюзу преследовать лиц и организации, участвующие в действиях и политике правительства России, которые якобы подрывают основополагающие ценности ЕС и его государств-членов, их безопасность, независимость и целостность, а также ценности международных организаций и других государств.

24 сентября «Большая семерка» заявила о планах продолжить давление на Россию, расширив уже существующий пакет санкций и экономических мер. Страны G7 также заявили о намерении продолжать принимать необходимые меры против лиц в Китае и других государствах, которые якобы поддерживают российский военно-промышленный комплекс.

Ранее в МИД России назвали санкции Запада историей на десятилетия.

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