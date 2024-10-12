В МИД России заявили, что США дестабилизируют обстановку на Ближнем Востоке

Власти Соединенных Штатов Америки дестабилизируют ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом сообщил заместитель главы МИД России Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Соединенные Штаты за последние годы немало сделали для того, чтобы не стабилизировать, а, наоборот, подтолкнуть ситуацию к нынешней дестабилизации», — отметил он.

Рябков не исключил, что это происходило из-за поддержки Вашингтоном Израиля как главного союзника в регионе. Такие «несбалансированные подходы» контрпродуктивны, подчеркнул дипломат.

Рябков также обратил внимание на то, что у Российской Федерации «альтернативные взгляды», которые многие разделяют.

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявлял, что действия Израиля ведут Ближний Восток к катастрофе. По словам министра, странам Ближнего Востока сейчас нужны проницательность, мудрость и мужество, чтобы преодолеть сложное для них время.

До этого постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отмечал, что Израиль не пытается решать конфликт на Ближнем Востоке мирными путями. По его словам, израильские власти отказались действовать с предложенной США резолюцией, призывающей к установлению перемирия в секторе Газа.

Ранее сообщалось, что Россия не исключает начала большой войны на Ближнем Востоке.