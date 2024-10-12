Министр иностранных дел республики Радослав Сикорский в интервью изданию Interia заявил, что в республике могут ликвидировать Институт национальной памяти (IPN).

По словам Сикорского, представители Института выступали с инициативой уничтожения памятников советским воинам.

«Такие идеи есть, но четкого мнения на этот счет у меня пока нет», — поделился Сикорский с журналистом, спросившим о планах по ликвидации IPN.

До этого Сикорский говорил, что польские власти не могут снести «сталинскую высотку» в центре Варшавы, так как здание было внесено в список памятников культурного наследия.

Речь идет о здании, известном как Дворец культуры и науки. Оно было построено в 1955 году и представляло собой подарок Польше от СССР. В настоящее время «сталинская высотка» выполняет функции офисного здания и выставочного центра.

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