Германия обязана надавить на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы мирно урегулировать конфликт. Об этом заявила депутат Бундестага Сара Вагенкнехт, передает ТАСС со ссылкой на медиагруппу Funke.

По ее мнению, КНР может оказать давление на Россию в вопросе урегулирования конфликта, а Германия «должна сделать то же самое в отношении Зеленского, чтобы обе стороны были вынуждены пойти на компромисс».

«Без компромисса не будет мира», — подчеркнула депутат.

Вагенкнехт обратила внимание на то, что конфликт нельзя урегулировать, увеличивая поставки вооружения для Украины, и призвала прикладывать больше дипломатических усилий.

Мирную инициативу Китая и Бразилии по Украине главы МИД государств Евросоюза рассмотрят 14 октября в Люксембурге. Министры также обсудят мирный план президента Украины Владимира Зеленского, который называл план Бразилии и Китая по урегулированию украинского конфликта «деструктивным». По его мнению, правительство Бразилии «поддерживает Россию» в вопросе решения ситуации.

В администрации США выступали против мирного плана Бразилии и Китая. Госсекретарь Энтони Блинкен заявлял, что план, в котором «агрессор получает все, к чему стремился, а жертва не имеет возможности защитить свои права, — это не рецепт прочного мира».

Ранее Европу призвали отказаться от «мирного мышления» по Украине.