Байден сообщил, что выделит Трампу военные самолеты и бронемашины

Президент Соединенных Штатов Джо Байден сообщил, что удовлетворит просьбу кандидата на пост президента США Дональда Трампа о военных самолетах и дополнительной защите в свете якобы угроз со стороны Ирана. Слова Байдена приводит РИА Новости.

«Я поручил министерству обороны предоставить ему все, о чем он просит, как если бы он был действующим президентом», — сказал глава государства.

11 октября Washington Post сообщила, что штаб Дональда Трампа попросил американские власти предоставить военную авиацию и транспорт для обеспечения безопасности предвыборной кампании лидера Республиканской партии. По данным газеты, штаб обосновал свой запрос угрозой от Ирана, который якобы планирует покушение на жизнь Трампа.

Среди требований команды бывшего президента — военные самолеты для перелетов Трампа в последние недели кампании, а также расширение зоны ограничения полетов над его резиденциями и митингами. Также штаб заранее подготовил пуленепробиваемое стекло, которое планируют использовать на мероприятиях с участием республиканца в семи колеблющихся штатах. В дополнение к этому был запрошен ряд военных транспортных средств для перевозки кандидата в президенты.

Ранее в Раде заявили, что Трамп разменяет Украину на Израиль.