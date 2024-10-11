Депутат Курбанов отреагировал на обвинение в подготовке покушения на Кадырова

Депутат Государственной думы Ризван Курбанов опроверг слухи о своем участии в подготовке покушения на главу Чечни Рамзана Кадырова. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

«Я никогда не участвовал в подготовке покушения на жизнь уважаемого Кадырова Рамзана... И тому свидетель Всевышний», — заявил он, отметив, что всегда уважал отца главы Чечни Ахмата Кадырова. Курбанов заявил, что надеется те, кто «вносит раскол», получат заслуженное наказание.

10 октября Рамзан Кадыров объявил кровную месть сенатору от Дагестана Сулейману Керимову, а также депутатам Госдумы Бекхану Барахоеву и Ризвану Курбанову, если те не докажут, что не планировали покушение на него. Так Кадыров высказался о перестрелке у офиса Wildberries в Москве. По словам чеченского лидера, его «заказали» из-за обычной «бизнес-ситуации». Он утверждает, что у него есть свидетели заказа и даже сумма. Теперь Кадыров объявляет Керимову, Барахоеву и Курбанову кровную месть, если они не докажут обратное.

«Есть свидетели, и есть люди, у которых они меня заказывали, говоря «за сколько вы можете принять заказ», — заявил глава Чечни.

Ранее в Ингушетии прокомментировали призыв в соцсетях брить чеченцев за слова Кадырова о мести.