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США вводят новые санкции против Ирана

США вводят санкции против всех лиц нефтяного и нефтехимического секторов Ирана

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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Минфин Соединенных Штатов издал указ о введении санкций против всех лиц, работающих в нефтяном и нефтехимическом секторах экономики Ирана. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Любое лицо, которое определено как действующее в этих секторах, должно быть субъектом санкций», — сказано в документе.

11 октября стало известно, что главы МИД 27 стран ЕС на заседании 14 октября утвердят санкции против Ирана из-за якобы передачи России баллистических ракет.

В США и Европе считают, что Иран поставил России в сентябре баллистические ракеты и сотни ударных беспилотников, а также другое оружие в ходе СВО, при этом передача баллистических ракет «знаменует более глубокое участие в конфликте».

Тегеран отрицает передачу ракет Москве.

10 сентября Лондон, Париж и Берлин выпустили совместное заявление, в котором указали, что намерены выявлять ключевые организации и частных лиц, как утверждается, причастных к поставке баллистических ракет и другого оружия в Россию. Также в планах работа по введению санкций в отношении компании Iran Air.

Ранее Дональд Трамп потребовал военный самолет для защиты от Ирана.

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