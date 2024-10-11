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Орбан обвинил Еврокомиссию в желании свергнуть правительство Венгрии

Орбан заявил, что фон дер Ляйен хочет свергнуть правительство Венгрии

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Leah Millis/Reuters

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен и лидер Европейской народной партии Манфред Вебер хотят свергнуть правительство Венгрии. Об этом заявил глава венгерского кабмина Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

«Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и лидер Европейской народной партии Манфред Вебер стремятся свергнуть суверенное венгерское правительство», – подчеркнул он (цитата по ТАСС).

По словам Орбана, нынешнее венгерское правительство предполагается заменить на администрацию «в брюссельском стиле».

9 октября глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на дебатах с премьером Венгрии Виктором Орбаном жестко раскритиковала его усилия по урегулированию конфликта на Украине, указав на необходимость продолжать поддержку Киева во всех сферах во что бы то ни стало.

Ранее сообщалось, что Венгрия не намерена менять свою позицию по Украине.

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