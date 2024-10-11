Словакия прекратила отправлять военную помощь Украине

Словакия прекратила оказывать военную помощь Украине из государственных запасов. Об этом сообщает телеканал ТА3.

«Правительство премьер-министра Роберта Фицо… прекратило военную помощь Украине из государственных запасов. (Глава МИД Словакии Юрай. – прим. ред.) Бланар заявил, что Братислава продолжит оказывать гуманитарную помощь Украине», – говорится в сообщении телеканала.

При этом, как сообщает телеканал, Бланар заявил, что Братислава продолжит оказывать гуманитарную помощь Украине.

11 октября Бланар обсудил с коллегой из ФРГ Анналеной Бербок вопрос расширения центра по ремонту военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории страны.

Ранее Украина и Словакия договорились о создании восточно-европейского энергетического хаба.