Зеленский представил Шольцу свой мирный план

Украинский лидер Владимир Зеленский представил канцлеру Германии Олафу Шольцу план по «приближению мира» на Украине. Об этом украинский президент сообщил в своем Telegram-канале.

«Сегодня уже третья наша встреча с канцлером Германии Олафом Шольцем за эту осень и, пожалуй, одна из самых важных <...> Сейчас мы представляем нашим ключевым друзьям нашу стратегию приближения мира», — написал он.

Зеленский также поблагодарил Шольца за помощь Украине со стороны Германии.

11 октября Шольц заявил, что Германия, Бельгия, Дания и Норвегия до конца 2024 года предоставят Украине пакет военной помощи стоимостью €1,4 миллиарда. В пакет помощи войдут ЗРК Iris-T, Skynex, Gepard, БМП, танки, радары, БПЛМ и боеприпасы. По словам Шольца, Германия будет делать основной акцент на средствах противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее немцы предложили Украине уступить территории ради мира с Россией.