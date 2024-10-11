Спикер палаты представителей США заявил о нежелании давать деньги Украине

Спикер палаты представителей США республиканец Майк Джонсон заявил об отсутствии желания финансировать Украину. Своим мнением он поделился в беседе с порталом Punchbowl.

«У меня нет желания продолжать финансирование Украины, и я надеюсь, что в этом нет необходимости», — подчеркнул он.

Джонсон выразил уверенность, что экс-президент США Дональд Трамп в случае победы на выборах «действительно сможет положить конец этому конфликту».

По словам спикера палаты представителей, все во всем мире уже устали от конфликта на Украине «и хотят, чтобы все разрешилось».

До этого генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Марк Рютте заявил, что не видит причин опасаться победы на выборах в Соединенных Штатах Дональда Трампа, и предположил, что тот согласится продолжать поддерживать Украину.

Ранее Столтенберг допустил влияние выборов президента США на украинский конфликт.