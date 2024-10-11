Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеленский пришел на переговоры с папой Римским в хаки и подарил ему картину

Зеленский пришел на встречу с папой Римским в хаки и подарил ему картину

close
Vatican Media/­Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский 11 октября пришел на переговоры с папой Римским в рубашке и брюках цвета хаки, несмотря на протокол, а также подарил ему картину. Об этом сообщает служба печати Святого престола.

Зеленский вручил понтифику холст «Бойня в Буче. История Марички», на котором изображена девочка посреди развалин.

Они также обсудили нынешнее состояние конфликта и гуманитарную ситуацию на Украине, а также пути достижения мира и стабильности в стране. Встреча продлилась около 35 минут.

Утром 11 октября Владимир Зеленский прибыл в Ватикан. Визит в Ватикан произошел во время турне Зеленского по европейским столицам, во время которого он намерен заручиться поддержкой союзников.

Это вторая частная аудиенция украинского лидера в Ватикане после встречи в мае 2023 года. В последний раз Зеленский и Франциск виделись 14 июня на полях саммита лидеров «Большой семерки» в Италии.

Ранее папа римский выбрал кардиналом украинского епископа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами