Зеленский пришел на переговоры с папой Римским в хаки и подарил ему картину

Президент Украины Владимир Зеленский 11 октября пришел на переговоры с папой Римским в рубашке и брюках цвета хаки, несмотря на протокол, а также подарил ему картину. Об этом сообщает служба печати Святого престола.

Зеленский вручил понтифику холст «Бойня в Буче. История Марички», на котором изображена девочка посреди развалин.

Они также обсудили нынешнее состояние конфликта и гуманитарную ситуацию на Украине, а также пути достижения мира и стабильности в стране. Встреча продлилась около 35 минут.

Утром 11 октября Владимир Зеленский прибыл в Ватикан. Визит в Ватикан произошел во время турне Зеленского по европейским столицам, во время которого он намерен заручиться поддержкой союзников.

Это вторая частная аудиенция украинского лидера в Ватикане после встречи в мае 2023 года. В последний раз Зеленский и Франциск виделись 14 июня на полях саммита лидеров «Большой семерки» в Италии.

Ранее папа римский выбрал кардиналом украинского епископа.