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Шольц объявил о выделении новой военной помощи для Украины

Шольц: ФРГ и ряд других стран передадут Украине военную помощь на €1,4 млрд

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Matthias Schrader/AP

Германия, Бельгия, Дания и Норвегия до конца 2024 года предоставят Украине пакет военной помощи стоимостью €1,4 миллиарда. Об этом сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским, передает ТАСС.

В пакет помощи войдут ЗРК Iris-T, Skynex, Gepard, БМП, танки, радары, БПЛМ и боеприпасы. По словам Шольца, Германия будет делать основной акцент на средствах противовоздушной обороны (ПВО).

Днем 11 октября стало известно, что Владимир Зеленский прибыл в Германию. Отмечалось, что на встрече с Шольцем Зеленский должен рассказать о так называемом «плане победы». Перед переговорами на брифинге украинский президент сказал, что хочет видеть завершение конфликта с Россией не позднее 2025 года.

До этого сообщалось, что из-за приезда Владимира Зеленского ожидаются автомобильные пробки и задержки общественного транспорта во всем Берлине.

Ранее немцы предложили Украине уступить территории ради мира с Россией.

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