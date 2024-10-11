Польша и Прибалтика задумались о наступлении на Санкт-Петербург

Военные из Польши и стран Прибалтики задумались о возможном наступлении на Санкт-Петербург при прямом столкновении с Россией. Об этом сообщает Bild.

Так, советник президента Литвы по нацбезопасности Кястутис Будрис заявил, что после завершения конфликта на Украине Россия может напасть на Эстонию, Латвию, Литву и Польшу. При этом Москву поддержит Белоруссия, предполагает он.

В свою очередь начальник генштаба Польши Раймунд Анджейчак предупредил, что при подобном развитии событий последует незамедлительный ответ.

«Не в первый день, а в первую минуту. Мы ударим по всем стратегическим объектам в радиусе 300 километров. Мы нападем непосредственно на Санкт-Петербург», — заявил он.

Анджейчак призвал Европу «взять инициативу в свои руки» и дать понять России, что потенциальная агрессия станет началом глобального конфликта.

До этого бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил мнение, что тратить 2% ВВП на оборону в странах – членах Североатлантического альянса в современных условиях уже недостаточно, нужно повышать инвестиции.

Ранее кандидат в премьеры Литвы захотел демилитаризовать Калининград.