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Польша и Прибалтика задумались о наступлении на Санкт-Петербург

Bild: Польша и Прибалтика задумались об атаке на Петербург при конфликте с РФ

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Военные из Польши и стран Прибалтики задумались о возможном наступлении на Санкт-Петербург при прямом столкновении с Россией. Об этом сообщает Bild.

Так, советник президента Литвы по нацбезопасности Кястутис Будрис заявил, что после завершения конфликта на Украине Россия может напасть на Эстонию, Латвию, Литву и Польшу. При этом Москву поддержит Белоруссия, предполагает он.

В свою очередь начальник генштаба Польши Раймунд Анджейчак предупредил, что при подобном развитии событий последует незамедлительный ответ.

«Не в первый день, а в первую минуту. Мы ударим по всем стратегическим объектам в радиусе 300 километров. Мы нападем непосредственно на Санкт-Петербург», — заявил он.

Анджейчак призвал Европу «взять инициативу в свои руки» и дать понять России, что потенциальная агрессия станет началом глобального конфликта.

До этого бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил мнение, что тратить 2% ВВП на оборону в странах – членах Североатлантического альянса в современных условиях уже недостаточно, нужно повышать инвестиции.

Ранее кандидат в премьеры Литвы захотел демилитаризовать Калининград.

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