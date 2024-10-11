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В Грузии предложили Киеву «посмотреть в зеркало разрушений»

Парламентарий Папуашвили: Киев подталкивал Тбилиси к губительному сценарию

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РИА «Новости»

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили прокомментировал недовольство Киева баннерами в Тбилиси с изображением разрушений в зоне конфликта на Украине. Он напомнил о том, что украинская сторона с опорой на грузинскую оппозицию подталкивала республику к губительному сценарию.

«Украинские власти выражают недовольство тем, что мы якобы вовлекаем их страну этими баннерами в политические дебаты перед выборами в парламент 26 октября. Но почему они сами вовлекали Грузию в свое время?» — задается вопросом Папуашвили.

По его словам, «в феврале-марте 2022 года Киев публично призывал граждан Грузии выходить к парламенту страны и требовать отправки добровольцев на Украину».

В конце сентября правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» запустила агитационные баннеры, в которых противопоставляются война и мир и показываются фотографии пострадавших в ходе конфликта на Украине Донецка и Мариуполя вместе с изображениями мирной жизни в Грузии.

10 октября МИД Украины назвал позорным изображение военных разрушений на предвыборных баннерах в Тбилиси.

Ранее премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Тбилиси сделает все, чтобы избежать конфликта с РФ.

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