Зеленский обсудил с папой Римским возвращение пленных солдат ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с папой Римским Франциском возвращение украинских пленных из России. Об этом украинский лидер рассказал в своем Telegram-канале.

«Вопрос возвращения наших людей домой из плена был главным во время встречи с папой Римским Франциском. Рассчитываем на содействие Святого Престола», — написал он.

Зеленский не уточнил, как именно Ватикан содействовал обмену между военнопленными.

14 сентября Москва и Киев провели обмен пленными солдатами. В результате из украинского плена удалось вернуть 103 российских военных. При этом РФ отпустила аналогичное количество бойцов Вооруженных сил Украины.

Освобожденные Украиной российские солдаты были отправлены в Белоруссию. Там им оказали всю необходимую медицинскую и психологическую помощь. Минск также предоставил российским военным возможность созвониться с членами семей.

Ранее сообщалось, что ОАЭ стали посредниками в возвращении российских солдат из украинского плена.