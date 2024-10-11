В США заявили о неготовности Израиля нанести ответный удар по Ирану

Израиль не смог принять решение об ответном ударе по Ирану. Об этом сообщило американское издание Bloomberg со ссылкой на источники.

«Заседание кабинета безопасности страны завершилось без принятия какого-либо решения о том, какого характера должен быть ответ Тегерану», — сообщило издание.

На данный момент неизвестно, чем вызвана задержка ответного удара со стороны Израиля. Источник сообщает, что причиной столь долгих раздумий могут быть разногласия в израильском правительстве.

23 сентября 2024 года Израиль объявил о начале «упреждающей наступательной операции» против шиитского движения «Хезболла» в Ливане под кодовым названием «Стрелы севера». «Хезболлу» поддержал Иран, в первые дни запустив в сторону Израиля несколько сотен ракет.

Позже главы минобороны США и Израиля обсудили «дестабилизирующие действия» Ирана.

Ранее Израиль заявил о готовности ударить по ядерным объектам Ирана.