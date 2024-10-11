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В США заявили о неготовности Израиля нанести ответный удар по Ирану

Bloomberg: Израиль не смог принять решение об ответном ударе по Ирану

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Amr Abdallah Dalsh/Reuters

Израиль не смог принять решение об ответном ударе по Ирану. Об этом сообщило американское издание Bloomberg со ссылкой на источники.

«Заседание кабинета безопасности страны завершилось без принятия какого-либо решения о том, какого характера должен быть ответ Тегерану», — сообщило издание.

На данный момент неизвестно, чем вызвана задержка ответного удара со стороны Израиля. Источник сообщает, что причиной столь долгих раздумий могут быть разногласия в израильском правительстве.

23 сентября 2024 года Израиль объявил о начале «упреждающей наступательной операции» против шиитского движения «Хезболла» в Ливане под кодовым названием «Стрелы севера». «Хезболлу» поддержал Иран, в первые дни запустив в сторону Израиля несколько сотен ракет.

Позже главы минобороны США и Израиля обсудили «дестабилизирующие действия» Ирана.

Ранее Израиль заявил о готовности ударить по ядерным объектам Ирана.

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