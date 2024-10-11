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Путин заявил о готовности обсудить новый мировой порядок

Путин заявил в Туркмении о готовности России обсудить новый миропорядок

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Валерий Шарифулин/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин заявил о готовности России обсудить новый мировой порядок. Слова главы государства приводит ТАСС.

Заявление было сделано российским лидером в Ашхабаде на форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития».

«Россия выступает за максимально широкую международную дискуссию о параметрах взаимодействия в формирующемся многополярном мире, открыта для обсуждения вопросов выстраивания нового миропорядка со всеми нашими друзьями», — заявил Путин.

Президент России отметил, что именно в ключе обсуждения такого взаимодействия будет проведен саммит БРИКС и «аутрич»/«БРИКС плюс в Казани 22-24 октября. Также, по словам Путина, обсуждение создания такого мирового порядка ведется в рамках Содружества независимых государств (СНГ), Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). При этом, готова ли Россия к обсуждению нового многополярного миропорядка с недружественными странами, не уточняется.

До этого помощник Путина назвал ШОС одной из опор нового мирового порядка.

Ранее Госдеп назвал Китай единственной страной, способной изменить мировой порядок.

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