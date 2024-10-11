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Молдавия отклонила предложение Приднестровья по референдуму

Молдавия отклонила предложение Приднестровья по референдуму о вступлении в ЕС

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Dmitri Lovetsky/AP

Молдавия отклонила предложение Приднестровья провести референдум о вступлении в ЕС на территории этой непризнанной республики. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение правительства Молдавии.

«Правовые нормы не позволяют открытие избирательных участков на неконтролируемой территории, где нет гарантий безопасности и уверенности в отсутствии внешнего вмешательства, что может поставить под угрозу результат [выборов]», — заявили в Кишиневе и призвали Тирасполь не вмешиваться в процесс голосования.

До этого доцент кафедры европейского права МГИМО и директор Центра европейской информации Николай Топорнин предположил, что приднестровцы могут выступить против присоединения к Молдавии, но за вступление в Евросоюз.

Парламент Молдавии назначил референдум о вступлении в Евросоюз на 20 октября.

Ранее молдавский оппозиционер Шор обрадовался референдуму о вступлении страны в ЕС.

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