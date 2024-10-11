Путин рассказал, в чем сходятся Россия и Иран

Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Ирана Масудом Пезешкианом в Ашхабаде заявил, что Москва и Тегеран часто сходятся в оценке международных событий. Его слова приводит РИА Новости.

«Наши оценки происходящих событий в мире часто очень близки», — сказал глава государства.

Он также отметил, что Россия и Иран активно работают вместе на международной арене.

Ночью 11 октября Путин прибыл с рабочим визитом в Туркменистан. Российский президент выступил на форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития» в Ашхабаде. Форум посвящен 300-летию со дня рождения туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги. Путин на российском автомобиле «Аурус» приехал на площадку, где его встретил президент Туркмении Сердар Бердымухамедов.

На полях форума Путин встретился с избранным в июле президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Со стороны РФ в переговорах принимают участие вице-премьер Алексей Оверчук, помощник президента России Юрий Ушаков, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков и заместитель главы МИД России Михаил Галузин.

Ранее Путин пригласил участников форума в Ашхабаде на саммит БРИКС.