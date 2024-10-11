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Путин проводит встречу с президентом Ирана

Путин впервые встречается с новым президентом Ирана Масудом Пезешкианом

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Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в эти минуты впервые встречается с избранным в июле президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщал ранее помощник главы российского лидера Юрий Ушаков, стороны планируют обсудить двусторонние вопросы и резко обострившуюся ситуацию на Ближнем Востоке.

Со стороны РФ в переговорах также участвуют вице-премьер Алексей Оверчук, помощник президента России Юрий Ушаков, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков и заместитель главы МИД России Михаил Галузин.

Ночью 11 октября Путин прибыл с рабочим визитом в Туркменистан. Российский президент выступил на форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития» в Ашхабаде. Форум посвящен 300-летию со дня рождения великого туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги.

Путин приехал на площадку на своем «Аурусе», где его встретил президент Туркмении Сердар Бердымухамедов.

10 октября министерство иностранных дел Украины призвало Туркменистан арестовать президента России во время его визита в Ашхабад.

Путин пригласил участников форума в Ашхабаде на саммит БРИКС.

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