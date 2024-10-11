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Президент Ирана обвинил Израиль в нарушении всех международных договоренностей

Пезешкиан: Израиль нарушил все возможные международные договоренности

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Morteza Fakhri Nezhad/IRIB/WANA (West Asia News Agency)/Reuters

Израиль нарушил все возможные и невозможные договоренности. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан, сообщил журналист Павел Зарубин.

«Я бы хотел сказать Израилю — остановите бомбежки жилых домов, людей, у которых и так ничего нет. Израиль нарушил все возможные и невозможные договоренности», — сказал он.

Иранский лидер отметил, что Израиль продолжает бить по территории Ливана из-за поддержки со стороны США и Евросоюза.

До этого сообщалось, что Иран по своим дипломатическим каналам пригрозил ударом по союзникам Соединенных Штатов на Ближнем Востоке в случае, если их воздушное пространство будет использовано для атаки на страну со стороны Израиля.

11 октября армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации командира ракетных войск элитного подразделения «Радван», входящего в состав ливанского движения «Хезболла», Эриба Аль-Шаджа.

Ранее Армия Израиля сообщила о ликвидации командира «Исламского джихада» (организация запрещена в России) у Иордана.

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