Президент Ирана обвинил Израиль в нарушении всех международных договоренностей

Израиль нарушил все возможные и невозможные договоренности. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан, сообщил журналист Павел Зарубин.

«Я бы хотел сказать Израилю — остановите бомбежки жилых домов, людей, у которых и так ничего нет. Израиль нарушил все возможные и невозможные договоренности», — сказал он.

Иранский лидер отметил, что Израиль продолжает бить по территории Ливана из-за поддержки со стороны США и Евросоюза.

До этого сообщалось, что Иран по своим дипломатическим каналам пригрозил ударом по союзникам Соединенных Штатов на Ближнем Востоке в случае, если их воздушное пространство будет использовано для атаки на страну со стороны Израиля.

11 октября армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации командира ракетных войск элитного подразделения «Радван», входящего в состав ливанского движения «Хезболла», Эриба Аль-Шаджа.

Ранее Армия Израиля сообщила о ликвидации командира «Исламского джихада» (организация запрещена в России) у Иордана.