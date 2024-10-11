Демократы при победе Трампа готовы оспаривать результаты выборов в суде

Демократы в США в случае победы на выборах кандидата на пост президента от республиканцев Дональда Трампа могут обратиться в суд, чтобы оспорить результаты. Об этом пишет портал Axios.

«Демократы, со своей стороны, могут оспорить победу Трампа в суде, но вряд ли будут доводить эту борьбу до конгресса», — говорится в сообщении портала.

По словам бывшего председателя комитета, расследующего события штурма Капитолия сторонниками Трампа 6 января 2021 года Бенни Томпсона, «в законе достаточно положений... для того, чтобы проигравшие, которые чувствуют себя ущемленными в своих потерях, могли обратиться в суд».

До этого Трамп отказался от участия в новых дебатах с действующим вице-президентом Камалой Харрис. По словам Трампа, процесс уже зашел слишком далеко, голосование уже началось, поэтому рематча не будет. Он добавил, что недавнее заявление Харрис о том, что она будет делать все, как нынешний президент Джо Байден, свидетельствует о ненужности новых дебатов.

Ранее Трамп заявил, что Камала Харрис не должна быть кандидатом в президенты.