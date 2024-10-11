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В Швейцарии заявили о невозможности оказания правовой помощи РФ

Минюст Швейцарии: судебная практика не позволяет оказывать правовую помощь РФ

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Global Look Press

Существующая в Швейцарии судебная практика больше не допускает взаимной правовой помощи с РФ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя министерства юстиции иностранного государства Ингрид Райзер.

«Федеральный уголовный суд Швейцарии, в компетенцию которого входит рассмотрение дел о взаимной правовой помощи по уголовным делам, в нескольких вступивших в законную силу решениях установил, что в настоящее время РФ не может быть предоставлена взаимная правовая помощь по уголовным делам», — сказала она.

Райзер подчеркнула, что «недопустимость» взаимной правовой помощи между Берном и Москвой неоднократно подтверждала и высшая судебная инстанция в стране. Речь идет о Федеральном суде Швейцарии.

По словам представителя министерства, в связи с этим Швейцария будет отказывать РФ во всех новых просьбах по оказанию правовой помощи. Запросы российской стороны будут отклоняться «до дальнейшего уведомления», уточнила она.

8 октября Генеральная прокуратура РФ заявила, что в текущем году три страны отказались от правового сотрудничества с российской стороной по политическим мотивам. Это касается Швейцарии, Канады и Литвы.

Как рассказали в ведомстве, к текущему моменту эти государства отклонили 27 запросов Москвы об оказании правовой помощи.

Ранее в РФ высказались о признании Швейцарии нейтральной страной по конфликту на Украине.

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