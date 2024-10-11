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Зеленский прибыл в Ватикан

Зеленский прибыл в Ватикан для встречи с папой Римским Франциском

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Ватикан, где у него запланированы переговоры с папой Римским Франциском, передает украинское издание УНН.

Кадры прибытия президента опубликовали местные СМИ.

Визит в Ватикан произошел во время турне Зеленского по европейским столицам, во время которого он намерен заручиться поддержкой союзников.

Это вторая частная аудиенция украинского лидера в Ватикане после встречи в мае 2023 года.

В последний раз Зеленский и Франциск виделись 14 июня на полях саммита лидеров «Большой семерки» в Италии.

10 октября газета Politico оценила шансы на исполнение просьб президента Украины во время его турне по крупнейшим европейским столицам.

Издание считает, что шансы на исполнение четырех из пяти запросов Зеленского практически нулевые.

11 октября Зеленский провел разговор с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

Ранее украинский президент заявил, что Украина не обсуждала с Западом прекращение огня.

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