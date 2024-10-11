Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов счел пустыми рассуждения о вступлении Украины в состав Европейского союза (ЕС), отметив, что страна может войти в политическое объединение лишь частями в составе других государств. Его слова приводит РИА Новости.

Смирнов заявил, что мечты «украинских евроинтеграторов» могут сбыться лишь в случае, если Львовская область войдет в состав Польши, а Закарпатье станет частью Венгрии.

Политик полагает, что развал Евросоюза может произойти в ближайшем будущем, в связи с чем разговоры о членстве Украины являются пустыми словами.

Накануне официальный представитель дипслужбы ЕС Петер Стано заявил, что Еврокомиссия не подтверждает проведение переговоров о вхождении Украины в Европейский союз (ЕС) без части международно-признанных территорий.

«Евросоюз поддерживает вступление Украины в ее международно признанных границах и готов оказывать Украине содействие в их восстановлении так долго, как это потребуется», — подчеркнул Стано.

Ранее Евросоюз захотел подготовить Украину к «миру на выгодных условиях».