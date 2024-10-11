Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лавров высказался о новой милитаризации Японии

Лавров выразил озабоченность из-за ремилитаризации Японии

close
Сергей Савостьянов/РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на пресс-конференции по итогам участия в 19-м Восточноазиатском саммите, что Россия обеспокоена ремилитаризацией Японии. Его слова приводит ТАСС.

«Что касается конкретно Японии, то мы серьезно озабочены ремилитаризацией этой страны», — заявил российский министр.

По его словам, «откровенный отказ от мирного развития страны не может не беспокоить». Он добавил, что данный факт может привести к демонтажу всей системы современного мироустройства.

В конце сентября Лавров также высказывался о том, что союз между США и Южной Кореей явно движется к формированию тройственного блока с Японией, которая приняла курс на ремилитаризацию.

26 сентября стало известно, что Япония проведет крупномасштабные военные учения с США Keen Sword-25, в которых, как ожидается, примут участие 45 тысяч военных. По данным японского минобороны, в ходе учений будут использованы военные базы сил самообороны, а также Вооруженные силы США.

Ранее Лавров отреагировал на возможное расширение состава Совбеза ООН.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами