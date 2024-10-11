Лавров высказался о новой милитаризации Японии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на пресс-конференции по итогам участия в 19-м Восточноазиатском саммите, что Россия обеспокоена ремилитаризацией Японии. Его слова приводит ТАСС.

«Что касается конкретно Японии, то мы серьезно озабочены ремилитаризацией этой страны», — заявил российский министр.

По его словам, «откровенный отказ от мирного развития страны не может не беспокоить». Он добавил, что данный факт может привести к демонтажу всей системы современного мироустройства.

В конце сентября Лавров также высказывался о том, что союз между США и Южной Кореей явно движется к формированию тройственного блока с Японией, которая приняла курс на ремилитаризацию.

26 сентября стало известно, что Япония проведет крупномасштабные военные учения с США Keen Sword-25, в которых, как ожидается, примут участие 45 тысяч военных. По данным японского минобороны, в ходе учений будут использованы военные базы сил самообороны, а также Вооруженные силы США.

Ранее Лавров отреагировал на возможное расширение состава Совбеза ООН.