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Румыния резко ответила России после заявления о планах аннексировать Молдавию

Премьер Румынии Чолаку: Россия отчаянно пытается изменить путь Молдавии в ЕС

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Janine Schmitz/Global Look Press

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что Россия якобы «отчаянно» пытается изменить путь Молдавии в Евросоюз. Так он прокомментировал слова представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что Румыния пытается «аннексировать» Молдавию, сообщает Euractiv.

В заявлении Чолаку отмечается, что якобы «агрессивная российская пропаганда» игнорирует современные реалии, и ей необходимо противодействовать, чтобы обеспечить интеграцию Молдавии в ЕС.

«Российские власти отчаянно пытаются сбить Молдавию с ее европейского пути с помощью дезинформации», — считает Чолаку.

Премьер Румынии заверил, что Бухарест «стоит бок о бок» с Кишиневом в осуществлении европейской мечты.

До этого Мария Захарова призвала Молдавию прекратить «безответственные игры» с суверенитетом государства и не следовать западному курсу в отношении РФ. По словам официального представителя МИД РФ, залогом суверенного развития Молдавии и безопасности государства является нейтральный статус республики.

Ранее в Молдавии вырос интерес к евроинтеграции.

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