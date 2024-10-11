Вучич объяснил подписание антироссийской декларации по Украине

Сербия подписала хорватскую декларацию по Украине только после того, как в нее был внесен ряд изменений. Такое заявление сделал президент республики Александар Вучич, пишет Tanjug.

По словам главы государства, в том числе Белград добился пересмотра пункта о «безусловном» вводе санкций в отношении Москвы. Сербские власти потребовали, чтобы это условие поменяли на «присоединение к общим мерам Европейского союза».

Кроме того, из документа исключили пункт о военной поддержке Украины. В результате в декларации появилась формулировка об оказании Киеву помощи «в целом».

Вучич добавил, что в то же время руководство его страны настояло на том, чтобы из документа убрали слова об «оккупации» Крымского полуострова. Их заменили на фразы о поддержке территориальной целостности Украины.

Как сказал президент, Белград хотел изменить хорватскую декларацию, так как ее первоначальный вариант не соответствовал его внешнеполитическому курсу.

«Это политика независимой, суверенной и либертарианской страны. И мы будем вести ее в соответствии с нашими интересами», — добавил он.

10 октября издание N1 сообщило, что Александар Вучич принял участие в саммите Украина — Юго-Восточная Европа в Хорватии. Также на мероприятии присутствовал украинский президент Владимир Зеленский и лидеры ряда других стран.

По итогам встречи политики подписали декларацию, которая осуждает действия РФ на Украине. Более того, в документе приветствуется желание Киева вступить в Европейский союз и НАТО.

Ранее в Совете Федерации РФ прокомментировали подписание Сербией антироссийской декларации.