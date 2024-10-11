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Стало известно, когда Италия проведет конференцию по восстановлению Украины

Мелони: Италия проведет конференцию по восстановлению Украины в июле 2025 года

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Alina Smutko/Reuters

Италия проведет международную конференцию по восстановлению Украины 10-11 июля следующего года. Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони после переговоров в Риме с украинским лидером Владимиром Зеленским, передает РИА Новости.

«Взгляд на будущее мира и процветания также означает стремление к восстановлению, и я рада объявить, что Ukraine Recovery Conference (Конференция по восстановлению Украины — «Газета.Ru») пройдет в Риме 10 и 11 июля 2025 года», — заявила глава итальянского правительства.

Мелони также заверила, что Рим продолжит поддержку Украины на весь необходимый ей срок. Кроме того, по итогам переговоров с Зеленским, премьер подчеркнула важность привлечения международных игроков, которые смогут убедить Москву сесть за стол переговоров.

Зеленский, в свою очередь, рассказал, что представил Италии, а до этого Франции и Великобритании детали своего «мирного плана».

До этого стало известно, что украинский президент провел переговоры с лидерами Великобритании, Франции, а также Италии и генсеком НАТО Марком Рютте. Зеленский прибыл в Лондон 10 октября для обсуждения «мирного плана».

Ранее Зеленский раскрыл, когда пройдет вторая конференция по Украине.

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