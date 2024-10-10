Рютте затруднился назвать сроки вступления Украины в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте затруднился назвать конкретные сроки вступления Украины в Североатлантический альянс. Об этом пишет британская газета The Guardian.

«Украина в конечном итоге станет частью НАТО… Очевидно, что я не могу ответить на этот вопрос (о сроках вступления в альянс. — прим. ред.)», — сказал он.

Рютте также напомнил о декларации саммита НАТО, в которой говорилось, что Украина находится на «необратимом пути» к членству в альянсе.

В июле сообщалось о том, что совместная декларация участников саммита НАТО в США содержит пункт о будущем страны в альянсе. «Будущее Украины — в НАТО. Украина становится все более функционально и политически интегрированной с альянсом», — говорится в документе.

8 октября вице-президент США, кандидат на пост главы государства от демократов Камала Харрис однозначно не ответила на вопрос о поддержке вступления Украины в НАТО.

До этого украинский лидер Владимир Зеленский назвал ключевым приоритетом в отношении Киева и НАТО получение приглашения в альянс. Он подчеркнул, что считает задачу реалистичной, и Киев продолжит работать над достижением целей. По словам Зеленского, страна будет делать все, «чтобы это получить».

Ранее в МИД России заявили, что Вашингтон навязал Европе членство Украины в НАТО.