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В Грузии назвали сроки возможного импичмента президента Зурабишвили

Кобахидзе: импичмент президенту Грузии Зурабишвили объявят в ноябре — декабре

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Julien de Rosa/AP

Вопрос об импичменте президента Грузии Саломе Зурабишвили будет вынесен на голосование парламента страны в конце ноября — начале декабря. Об этом в интервью Общественному вещателю Грузии заявил глава правительства Ираклий Кобахидзе.

Премьер-министр уточнил, что по результатам парламентских выборов правящая партия планирует получить свыше 100 мест в законодательном органе страны. После этого, в зависимости от того, когда пройдет первое заседание парламента, осуществится импичмент президента Грузии.

9 октября конституционный суд Грузии отказался приостанавливать закон об иностранных агентах, как того требовала президент страны Зурабишвили.

7 октября председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили заявил, что парламентское большинство приняло решение повторно возбудить процедуру импичмента Зурабишвили.

Ранее премьер Грузии обвинил президента страны во вмешательстве в избирательный процесс.

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