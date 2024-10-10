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Украина призвала Туркменистан арестовать Путина

МИД Украины призвал Туркменистан арестовать Путина во время его визита в Ашхабад

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Sputnik/Sergei Ilyin/Pool/Reuters

Министерство иностранных дел (МИД) Украины призвало не подписавший Римский статут Туркменистан арестовать президента России Владимира Путина во время его визита в Ашхабад. Соответствующее заявление ведомство разместило в своем Telegram-канале.

Украинский МИД выразил надежду, что власти Туркменистана уважают нормы международного права, в частности, решение Международного уголовного суда (МУС), который ранее выдал ордер на арест российского лидера.

11 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ответственность за отказ Монголии исполнить ордер МУС на арест Путина лежит на всем мире.

2 сентября президент РФ посетил Монголию в рамках официального визита. Это была первая поездка Путина в страну, признающую юрисдикцию МУС, с момента выдачи судом ордера на его арест. Европейский союз и Украина призывали монгольских властей задержать российского лидера. Ожидаемо Улан-Батор не стал арестовывать высокого гостя. В Монголии Путина встретили почетным караулом, и он свободно уехал из аэропорта с торжественным кортежем.

Ранее Госдеп США оправдал Монголию за отказ арестовать Путина.

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