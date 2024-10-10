Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Пентагоне подтвердили отмену заседания контактной группы по Украине

Пентагон: заседание контактной группы по военной помощи Украине отложено

close
Matthias Schrader/AP

Заседание контактной группы по военной помощи Украине, которое должно было пройти 12 октября, отложили на неопределенный срок. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер на брифинге.

«Мы пока не готовы предоставить вам новую дату и место проведения встречи, данный вопрос прорабатывается», — добавил он.

До этого СМИ сообщали, что запланированная на 12 октября встреча лидеров Великобритании, Германии, США и Франции, которая была приурочена к заседанию контактной группы по Украине на авиабазе «Рамштайн» в ФРГ, также была отменена. Владимир Зеленский планировал представить свой «план победы» на этой встрече.

Также стало известно, что Джо Байден и госсекретарь США Энтони Блинкен не поедут в ближайшие дни в Германию и Анголу, как планировалось.

Ранее стали известны детали переговоров Зеленского и Макрона.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами