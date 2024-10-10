В Пентагоне подтвердили отмену заседания контактной группы по Украине

Заседание контактной группы по военной помощи Украине, которое должно было пройти 12 октября, отложили на неопределенный срок. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер на брифинге.

«Мы пока не готовы предоставить вам новую дату и место проведения встречи, данный вопрос прорабатывается», — добавил он.

До этого СМИ сообщали, что запланированная на 12 октября встреча лидеров Великобритании, Германии, США и Франции, которая была приурочена к заседанию контактной группы по Украине на авиабазе «Рамштайн» в ФРГ, также была отменена. Владимир Зеленский планировал представить свой «план победы» на этой встрече.

Также стало известно, что Джо Байден и госсекретарь США Энтони Блинкен не поедут в ближайшие дни в Германию и Анголу, как планировалось.

Ранее стали известны детали переговоров Зеленского и Макрона.