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Польша готовит ответ на введение Германией пограничного контроля

Сикорский: мы готовим ответные меры на продление ФРГ контроля в Шенгенской зоне

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PAP/Global Look Press

Польша готовит ответ на введение Германией контроля на внешних границах Шенгенской зоны. Об этом сообщил глава МИД страны Радослав Сикорский, передает РИА Новости.

По его мнению, такое решение ставит под сомнение смысл Шенгенской зоны.

«Это решение, с которым мы не согласны. Мы еще размышляем, как на него отреагировать», — сказал глава польского внешнеполитического ведомства.

По мнению Сикорского, действия Берлина — это ошибка. Министр обратил внимание, что главным местом регулирования наплыва мигрантов в Польшу и Германию является внешняя граница Шенгенской зоны.

13 сентября сообщалось, что в Германии обострился спор между канцлером Олафом Шольцем и оппозицией из-за миграционной политики. По данным МВД ФРГ, в стране находятся 14 млн иностранцев, включая выходцев из Африки, Ближнего Востока и Украины. С 16 сентября страна ужесточила пограничный контроль на полгода для контроля миграции.

Ранее усиление пограничного контроля в Германии сочли нарушением шенгенских правил.

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