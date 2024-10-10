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Макрон заверил Зеленского в продолжении поддержки Украины

Макрон пообещал Зеленскому продолжить дипломатическую и военную поддержку Киева

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Ludovic Marin/Pool/AP

Президент Франции Эммануэль Макрон заверил Владимира Зеленского в продолжении помощи Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я хочу вновь подтвердить нашу поддержку сопротивлению Украины», — сказал Макрон в обращении к прессе.

Глава государства заверил, что Франция продолжит выполнять взятые на себя обязательства по вооружению и обучению украинских солдат. Кроме того, в планах — совместная дипломатическая работа. Макрон напомнил, что вопрос выделения финансовой помощи Украине будет обсуждаться на предстоящем саммите ЕС.

Зеленский отметил, что представил Макрону свой «план победы». Он обратил внимание, что тему прекращения огня с западными партнерами он не обсуждал. Украинский лидер отметил, что в последнее время в СМИ появлялась информация о том, что он поехал на Запад говорить о прекращении огня. Зеленский назвал эту информацию «неправдой».

Макрон и Зеленский не стали общаться с журналистами перед встречей в Елисейском дворце.

Ранее американский офицер раскрыл две главные проблемы Зеленского.

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