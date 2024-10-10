Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Посольство России в Иране обратилось к россиянам

Дипмиссия России в Иране призвала россиян соблюдать меры безопасности

close
Shutterstock

Гражданам России рекомендуется соблюдать меры безопасности из-за возможного удара Израиля по объектам Ирана. К этому россиян призвало посольство РФ в Тегеране, сообщение размещено на официальном Telegram-канале российского диппредставительства.

«В связи с обострением ситуации вокруг Ирана, связанным с перспективой ответного удара Израиля по объектам страны, посольство России рекомендует росгражданам, находящимся в Иране, строго соблюдать меры безопасности», — говорится в публикации.

Граждан РФ также призвали отслеживать информацию на ресурсах посольства РФ.

10 октября глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что действия Израиля ведут Ближний Восток к катастрофе.

7 октября отмечалась годовщина начала конфликта между радикальным палестинским движением ХАМАС и Израилем. Год назад тысячи вооруженных боевиков ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

Ранее Россия осудила действия Израиля против Сирии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами