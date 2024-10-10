Посольство России в Иране обратилось к россиянам

Гражданам России рекомендуется соблюдать меры безопасности из-за возможного удара Израиля по объектам Ирана. К этому россиян призвало посольство РФ в Тегеране, сообщение размещено на официальном Telegram-канале российского диппредставительства.

«В связи с обострением ситуации вокруг Ирана, связанным с перспективой ответного удара Израиля по объектам страны, посольство России рекомендует росгражданам, находящимся в Иране, строго соблюдать меры безопасности», — говорится в публикации.

Граждан РФ также призвали отслеживать информацию на ресурсах посольства РФ.

10 октября глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что действия Израиля ведут Ближний Восток к катастрофе.

7 октября отмечалась годовщина начала конфликта между радикальным палестинским движением ХАМАС и Израилем. Год назад тысячи вооруженных боевиков ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

Ранее Россия осудила действия Израиля против Сирии.