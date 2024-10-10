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Силовики провели обыск в администрации Новочеркасска

РИА: в администрации Новочеркасска прошел обыск в рамках уголовного дела

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Андрей Стенин/РИА Новости

Силовики провели обыск в администрации Новочеркасска Ростовской области в рамках уголовного дела в отношении экс-руководителя комитета по управлению муниципальным имуществом Александра Косинова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Он добавил, что уголовное дело на Косинова заведено по статье 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Ущерб от действий экс-руководителя комитета оценивается примерно в 7 млн рублей.

При этом в администрации никого не задерживали, правоохранители изучили документы и опросили сотрудников администрации.

До этого суд Челябинска заключил под стражу замглавы отдела местного Центра «Э». Мужчина выступил в качестве посредника при передаче взятки в размере 3,5 млн рублей за оказание содействия в решении гражданско-правового спора, о чем узнали в ФСБ. Сотрудники Федеральной службы безопасности провели обыски по делу, а сам мужчина был задержан.

Ранее арестовано имущество двух бывших врио замгубернатора Брянской области.

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