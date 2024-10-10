Макрон и Зеленский не стали общаться с журналистами перед встречей в Елисейском дворце

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский не стали общаться с прессой перед встречей в Елисейском дворце. Об этом свидетельствуют кадры, которые продемонстрировал телеканал BFMTV, передает ТАСС.

Отмечается, что повестка встречи не объявлялась, но, скорее всего, речь пойдет о дополнительной военной помощи Украине в размере €3 млрд.

Накануне Макрон разместил в соцсети Х видеозапись, на которой французские военные инструкторы тренируют бригаду Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Анна Киевская», получившую название в честь королевы Франции Анны Ярославны, дочери Великого князя киевского Ярослава Мудрого.

9 октября французский лидер посетил тренирующихся на территории страны солдат ВСУ. Он отметил, что бригада «Анна Киевская» «будет обучена и оснащена благодаря солидарности Франции».

Ранее Франция обозначила Россию врагом и готовится к военному противостоянию.