Песков раскрыл планы Путина по поводу контактов с Нетаньяху

Президент РФ Владимир Путин пока не планирует контактировать с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху после предстоящей встречи с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Нет, пока нет», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

Путин планирует встретиться с Пезешкианом 11 октября в столице Туркменистана Ашхабаде. В частности, лидеры двух стран планируют обсудить ситуацию на Ближнем Востоке.

24 сентября спикер правительства Ирана Фатеме Мохаджерани сообщал, что Пезешкиан проведет переговоры с Путиным во время визита на саммит БРИКС, который состоится в Казани в октябре текущего года. Это будет первый визит иранского лидера в Россию с момента его вступления в должность в конце июля.

До этого Пезешкиан заявил, что российско-иранские отношения будут развиваться на постоянной и непрерывной основе.

Ранее в Госдепе заявили, что отношения России и Ирана «невероятно дестабилизируют мир».