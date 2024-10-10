Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Песков анонсировал разговор Путина с президентом Ирана

Песков: Путин с президентом Ирана обсудит обострение на Ближнем Востоке

close
Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Президенты РФ и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан на встрече в Ашхабаде планируют обсудить широкий круг тем: от двусторонних отношений до обстановки на Ближнем Востоке. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отметив, что это будет первая встреча президентов, передает ТАСС.

«У нас тесные отношения в самых разных отраслях. Но, разумеется, ситуация на Ближнем Востоке не будет обделена вниманием. Будет серьезный разговор», — сказал он.

24 сентября спикер правительства исламской республики Фатеме Мохаджерани сообщила, что Масуд Пезешкиан проведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным во время визита на саммит БРИКС в Казани в октябре.

До этого президент Ирана Масуд Пезешкиан заявлял, что российско-иранские отношения будут развиваться на постоянной и непрерывной основе.

Углубление сотрудничества поможет снизить санкционное давление, оказываемое на Тегеран и Москву со стороны западных стран, сказал Пезешкиан на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу. 17 сентября глава российского Совбеза прибыл с необъявленным визитом в Иран. Там он передал послание Путина иранскому президенту.

Ранее Путин заявил, что Россия ждет визита президента Ирана.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами