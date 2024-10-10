Песков анонсировал разговор Путина с президентом Ирана

Президенты РФ и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан на встрече в Ашхабаде планируют обсудить широкий круг тем: от двусторонних отношений до обстановки на Ближнем Востоке. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отметив, что это будет первая встреча президентов, передает ТАСС.

«У нас тесные отношения в самых разных отраслях. Но, разумеется, ситуация на Ближнем Востоке не будет обделена вниманием. Будет серьезный разговор», — сказал он.

24 сентября спикер правительства исламской республики Фатеме Мохаджерани сообщила, что Масуд Пезешкиан проведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным во время визита на саммит БРИКС в Казани в октябре.

До этого президент Ирана Масуд Пезешкиан заявлял, что российско-иранские отношения будут развиваться на постоянной и непрерывной основе.

Углубление сотрудничества поможет снизить санкционное давление, оказываемое на Тегеран и Москву со стороны западных стран, сказал Пезешкиан на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу. 17 сентября глава российского Совбеза прибыл с необъявленным визитом в Иран. Там он передал послание Путина иранскому президенту.

Ранее Путин заявил, что Россия ждет визита президента Ирана.