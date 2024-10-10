Ураган «Милтон», обрушившийся на США, выгоден компании BlackRock, которая выкупила лицензию на разработку лития. Стихийное бедствие могло стать последствием протестов против добычи этого металла в Северной Каролине. Такое мнение в беседе с Общественной службой новостей высказал военный эксперт, бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин. Он не исключил, что циклон является рукотворным.

«Во-первых, там мало кто остался в живых, и у тех, кто остался, теперь совсем другие проблемы. Перед этим компания BlackRock купила там лицензию на разработку этого лития, заплатив девяносто миллионов долларов. А присутствие обычных американцев, так называемых реднеков, которые даже не голосуют за демократов, вовсе не обязательно», — сказал Никулин.

Что касается Демократической партии, по его словам, все зависит от того, успеет ли она сделать что-то реальное, чтобы помочь пострадавшим.

Ураган «Милтон» обрушился на Флориду на этой неделе. Его максимальная скорость достигала более 160 км/ч. Он разрушил около 125 домов, вызвал массовые перебои с электричеством — более чем 2,6 млн человек остались без света. Местные власти сообщили о нескольких пострадавших.

Как заявил директор Института физики атмосферы им. Обухова РАН, завлабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов, бушующие в США тропические ураганы на фоне глобального потепления будут сдвигаться и могут достичь более северных широт. В том числе они затронут побережье Западной Европы и Британии. Но до России, по его словам, в силу особенностей географического положения они не дойдут.

Ранее «Роскосмос» показал кадры с ураганом «Милтон».